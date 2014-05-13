Нужен опытный программист php (ооп, js, html, css)

Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен для постоянного сотрудничества программист
Требования:
- Знания php, js, mysql, html, css, ооп
- Быть в онлайне
- Терпение к чужому коду
Условия:
Обслуживание нескольких CRM, доработка кода, написание новых модулей
Обслуживание сайтового хозяйства (15 шт), форумов, а именно: написание форм отправки, внедрение js-элементов, блоков, личных кабинетов. Программирование модулей и форм новых сайтов
Написание и обслуживание парсеров
Оплата:
Сдельная: направляю ТЗ, согласовываем, выполняем, оплачиваю, следующее ТЗ
При сотрудничестве от 6 месяцев будет доступна опция предоплаты
Методы оплаты: ЯД, Сбер, ВМ, QIWI
Постоянная работа, моментальная оплата, интересные задачи
С чего начинаем:
Тестовая задача (оплачивается) во вложении
Студии - не рассматриваются
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