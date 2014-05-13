Нужен опытный программист php (ооп, js, html, css)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Нужен для постоянного сотрудничества программист

Требования:

- Знания php, js, mysql, html, css, ооп

- Быть в онлайне

- Терпение к чужому коду

Условия:

Обслуживание нескольких CRM, доработка кода, написание новых модулей

Обслуживание сайтового хозяйства (15 шт), форумов, а именно: написание форм отправки, внедрение js-элементов, блоков, личных кабинетов. Программирование модулей и форм новых сайтов

Написание и обслуживание парсеров

Оплата:

Сдельная: направляю ТЗ, согласовываем, выполняем, оплачиваю, следующее ТЗ

При сотрудничестве от 6 месяцев будет доступна опция предоплаты

Методы оплаты: ЯД, Сбер, ВМ, QIWI

Постоянная работа, моментальная оплата, интересные задачи

С чего начинаем:

Тестовая задача (оплачивается) во вложении

Студии - не рассматриваются

PHPHTMLCSS
10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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