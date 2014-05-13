PHP и HTML, CSS

Задачи для исполнителя: 1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю) 2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю) 3. Смена телефона, почты и адреса на сайте 4. Доработка форм для отправки сообщений ...