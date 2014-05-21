Сделать регистрацию и поиск на сайте

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Веб-программированиеЗавершен12 заявок159 просмотров
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PHP+MYSQL

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10 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
10 лет назад
$45
2 дня
Всё сделано на высшем уровне! Точно в срок! Рекомендую всем!
Заказчик позитивный, адекватный и вообще молодец! Работать настоятельно рекомендую. С оплатой тоже все в порядке.
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