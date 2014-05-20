Установить скрипт на сайт

Нужно поставить на сайт X такой же скрипт, как здесь: http://ekb.bb-shop.ru/find-supplement-plan.html

тексты и оформление не важны (можно взять с имеющегося).

В идеале хотела бы получить файлы скрипта (после выбора опций пользователь перекидывается на нужную страницу) и инструкцию по установке.

сайт X работает на ocStore 1.5.4.1, на нем установлен модуль ocCMS 5.8.0 (насколько знаю, при создании скрипта "План питания" именно он и используется)

Если нужны какие-то подробности, отвечу в комментариях.