Установить скрипт на сайт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки171 просмотр
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Нужно поставить на сайт X такой же скрипт, как здесь: http://ekb.bb-shop.ru/find-supplement-plan.html

тексты и оформление не важны (можно взять с имеющегося).

В идеале хотела бы получить файлы скрипта (после выбора опций пользователь перекидывается на нужную страницу) и инструкцию по установке.

сайт X работает на ocStore 1.5.4.1, на нем установлен модуль ocCMS 5.8.0 (насколько знаю, при создании скрипта "План питания" именно он и используется)

Если нужны какие-то подробности, отвечу в комментариях.

10 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kbagpat
Илья 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано оперативно и качественно. Сотрудничеством довольна, буду обращаться еще.
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