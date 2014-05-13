Разработать компонент "Рейтинг сайтов" для Joomla

Нужно сделать компонент для Joomla 1.5 — рейтинга сайтов. Чтобы зарегистрированным сайтам выдавался код счётчика, который они ставят у себя на страницах, подсчитывались хиты и хосты, на моём сайте при этом формируется таблица с рейтингом, в зависимости от показателей.

Или может у кого-то уже есть готовый, готов купить