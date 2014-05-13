Плагин cackle

Веб-программированиеЗакрытнет заявок81 просмотр
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нужен плагин http://cackle.ru/ для этого движка http://www.kernel-video-sharing.com/ru/

Синхронизация в локальную БД

Индексация через отображение html(для Яндекс и Гугл)

Интеграция кода виджета на страницы сайта

Экспорт существующих комментариев

Интеграция единой авторизация (Single Sign On)

10 лет назад
binders
Эдгарс 
47 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад