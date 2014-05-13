Плагин cackle

Ищем начинающего программиста PHP и HTML, CSS Надо сделать необходимые измения на сайте. Базовые знания PHP и HTML, CSS необходимы. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен плагин http://cackle.ru/ для этого движка http://www.kernel-video-sharing.com/ru/
Синхронизация в локальную БД
Индексация через отображение html(для Яндекс и Гугл)
Интеграция кода виджета на страницы сайта
Экспорт существующих комментариев
Интеграция единой авторизация (Single Sign On)
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Добрый день уважаемые фриллансеры. Нужно сделать адаптивную верстку + доработоки SS5. Сроки - не более 30 дней. Детальное описание заданий в прикрепленном документе. Оплата поэтапная: 15% предоплата, дальше показываете прогресс на своем хостинге и поэтапно получаете деньги ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сабж, работы на пару часов, также есть множество других проектов. Интересуют индивидуальные кодеры, команды не интересуют. Работа срочнаяВеб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Допилить то что есть для vkvkvk.ru сил работать с человеком не осталось должно открываться в "родном" для сайта окне – как фото профиля – расскажу и покажу Должно открываться впервый раз само, дальше по ссылке, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Задачи для исполнителя: 1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю) 2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю) 3. Смена телефона, почты и адреса на сайте 4. Доработка форм для отправки сообщений ...Завершен10 лет назад
На сайте сделать регистрацию пользователей и поиск по сайту по всему тексту. Закрыть часть сайта для незарегистрированных пользователей. PHP+MYSQL Сайт находится на стадии страниц HTML и JS (без PHP+MYSQL)Завершен10 лет назад
Нужно сделать шаблонизатор задание в приложение от вас процесс реализаций методы описание и сроки и бюджетВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен для постоянного сотрудничества программист Требования: - Знания php, js, mysql, html, css, ооп - Быть в онлайне - Терпение к чужому коду Условия: Обслуживание нескольких CRM, доработка кода, написание новых модулей Обслуживание сайтового хозяйства ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется хороший специалист по opencartу для доработки магазина www.czarsafe.ru. Т.З прикрепляю.Завершен10 лет назад
Есть парсер яндекс маркета на пхп. Что-то пошло не так - перестал работать. Нужно пофиксить и запустить.Завершен10 лет назад