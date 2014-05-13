Допиливание Lightbox окна для приглашения пользов.

Допилить то что есть для vkvkvk.ru

сил работать с человеком не осталось

должно открываться в "родном" для сайта окне – как фото профиля – расскажу и покажу

Должно открываться впервый раз само, дальше по ссылке, подставлять ссылку на профиль (парсить куку или ссылку по которой вызывается окно – вроде реализовано)

Надо ставить куку новому пришедшему пользователю – либо рефссылкой либо также кукой – обсудим