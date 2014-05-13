Ищем начинающего программиста PHP и HTML, CSS Надо сделать необходимые измения на сайте. Базовые знания PHP и HTML, CSS необходимы. ТЗ по запросу.
Допиливание Lightbox окна для приглашения пользов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Допилить то что есть для vkvkvk.ru
сил работать с человеком не осталось
должно открываться в "родном" для сайта окне – как фото профиля – расскажу и покажу
Должно открываться впервый раз само, дальше по ссылке, подставлять ссылку на профиль (парсить куку или ссылку по которой вызывается окно – вроде реализовано)
Надо ставить куку новому пришедшему пользователю – либо рефссылкой либо также кукой – обсудим
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