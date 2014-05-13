Нужна адаптивная верстка + доработка Webasyst SS5

Добрый день уважаемые фриллансеры.

Нужно сделать адаптивную верстку + доработоки SS5.

Сроки - не более 30 дней.

Детальное описание заданий в прикрепленном документе.

Оплата поэтапная: 15% предоплата, дальше показываете прогресс на своем хостинге и поэтапно получаете деньги до 80% оговоренного бюджета. Последние 20% после переноса и тестирования на моем сервере.

Бюджет 40 000 рублей + премиальные 10-15% если все будет выполнено в срок и без "косяков".