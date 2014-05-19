HTML шаблон сверстать под Wordpress

Здравствуйте! Есть готовый HTML шаблон, его нужно сверстать под Wordpress. Прикладываю архив с шаблоном. Он готовый, из интернета. Есть определенные требования к финальному варианту. Например:

- Выпадающее верхнее меню, которое появляется при прокрутке должно быть постоянно на одном месте, то есть оно всегда сверху, даже при прокрутке.

- Главная фотография, которая на фоне, должна быть динамичной. То есть я к примеру загрузил несколько фотографий, к каждой написал текст и все это меняется каждые 5 секунд.

- Ряд фотографий ниже страницы не нужен, вместе него сделать блок со статьями в стиле Lookatme.ru только в два столбца и три ряда, а ниже кнопка: "Загрузить еще" при наличии статей. Этот блок сделать слева, а справа рекламный модуль.

В общем это все очень сумбурно, но нужно сделать в ближайшее время. С бюджетом договоримся.

Я постараюсь описать все подробнее, но скорее всего у меня не будет времени. Главное начать и найти хорошего специалиста.