HTML шаблон сверстать под Wordpress

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка75 просмотров
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Здравствуйте! Есть готовый HTML шаблон, его нужно сверстать под Wordpress. Прикладываю архив с шаблоном. Он готовый, из интернета. Есть определенные требования к финальному варианту. Например:

- Выпадающее верхнее меню, которое появляется при прокрутке должно быть постоянно на одном месте, то есть оно всегда сверху, даже при прокрутке.

- Главная фотография, которая на фоне, должна быть динамичной. То есть я к примеру загрузил несколько фотографий, к каждой написал текст и все это меняется каждые 5 секунд.

- Ряд фотографий ниже страницы не нужен, вместе него сделать блок со статьями в стиле Lookatme.ru только в два столбца и три ряда, а ниже кнопка: "Загрузить еще" при наличии статей. Этот блок сделать слева, а справа рекламный модуль.

В общем это все очень сумбурно, но нужно сделать в ближайшее время. С бюджетом договоримся.

Я постараюсь описать все подробнее, но скорее всего у меня не будет времени. Главное начать и найти хорошего специалиста.

WordPressHTML
10 лет назад
gatin
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
125 отзывов
10 лет назад
$100
3 дня
Алексей мастер своего дела. На любой технический вопрос, касательно моего проекта, отвечал с избытком. Выполнил работу с учетом моего кривого технического задания, учел все пожелания и предпочтения. Обязательно будем работать дальше. Спасибо вам большое!
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