Парсер Gplay2z

Здравствуйте! Нужно написать скрипт, который раз в час будет проверять первые 10 страниц в разделе форума: https://bitcointalk.org/index.php?board=159.0 И искать на этих страницах свежесозданные темы, а также собирать для этих тем статистику о том, сколько сообщений было в них ...