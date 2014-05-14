Google Analytics API - отчет на PHP

Использовать:

PHP, HTML, JS

Google Analytics API (v3)

Google Charts

Задача:

вывести отчет (график + таблица) по custom variable (slot #1, name='refid') = {VALUE}, где VALUE – хардкод в переменной php

Это должен быть стандартный отчет GA с кол-вом сессий, просмотров, e-commerce конверсией и тд.

На графике должно быть кол-во сессий по дням.

Фильтр сверху графика: выбор периода дат (по умолчанию должны стоять прошлые 30 дней, то есть с today-30 по today)

Пример, как это выглядит в GA, при условии refid=30 – на скриншоте.

Тестовый логин/пароль к GA предоставлю.