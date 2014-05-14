Решение по определению уровня шума через микрофон

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Необходимо реализовать следующее решение:

При открытии веб-страницы у пользователя есть возможность подключить микрофон. При этом фиксируется уровень шума, когда пользователь начинает говорить и если скрипт это определяет, то запускается php скрипт.

Сколько будет стоить подобное решение и сроки?

10 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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