Решение по определению уровня шума через микрофон

Необходимо реализовать следующее решение:

При открытии веб-страницы у пользователя есть возможность подключить микрофон. При этом фиксируется уровень шума, когда пользователь начинает говорить и если скрипт это определяет, то запускается php скрипт.

Сколько будет стоить подобное решение и сроки?