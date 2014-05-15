OcStore. Добавить дополнительное поле.

необходимо установить модуль платежной системы onpay для интернет-магазина www.thai-store.ru CMS Opencart Инструкции по установке http://onpaysolutions.ru/ocstore-opencart-payment-module/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить во всех блоках, где указана цена, дополнительное поле - единица измерения товара (шт, метр, кг и пр.). Т.е. сейчас "Цена: 8.50 р.", а надо "Цена: 8.50 р./кг". Причем должна быть возможность добавить это поле через "Экспорт/Импорт". Думаю это можно реализовать через "Атрибуты".
Иллюстрации того, что нужно здесь: https://www.dropbox.com/sh/iq9085650v4gv7y/AADzDqJ-q8qZiXTvaOF5fvG-a
Оплачу 500 рублей на WMR, СБРФ, QIWI
Кто реально знает как сделать и устраивает цена - пишите в скайп
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