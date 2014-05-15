alcontrol

Александр alcontrol

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Полный цикл разработки приложений от дизайна до адаптивности

Применяемые технологии в работе:

- html5

- css3

- javaScript (Jquery)

- less

- php

- mysql

- actionScript 3

- xml

CMS:

- opencart

- joomla

- wordpress

Отрисовка дизайна сайтов

Верстка и программинг от десктоп до мобильных версий (адаптивная верстка)

Работа по предоплате 50%

Отзывы заказчиков

rkhromov
Хромов 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Установка модуля onpay для opencart
ocStoreOpencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
summer2008
Василий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$12
10 баллов
11 лет назад
OcStore. Добавить дополнительное поле.
ocStore
Насколько приятно работать с людьми, для которых договор дороже денег. Александр - именно такой человек. Все четко, в сроки и качественно. Рекомендую сотрудничество.
С Василием работать одна радость. Приятное сотрудничество. Все своевременно. Только положительные эмоции и рекомендация с моей стороны.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 20 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $600
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 40 дней
нет рейтинга
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