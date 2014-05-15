Полный цикл разработки приложений от дизайна до адаптивности
Применяемые технологии в работе:
- html5
- css3
- javaScript (Jquery)
- less
- php
- mysql
- actionScript 3
- xml
CMS:
- opencart
- joomla
- wordpress
Отрисовка дизайна сайтов
Верстка и программинг от десктоп до мобильных версий (адаптивная верстка)
Работа по предоплате 50%
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
ocStoreOpencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
10 баллов
11 лет назад
ocStore
Насколько приятно работать с людьми, для которых договор дороже денег. Александр - именно такой человек. Все четко, в сроки и качественно. Рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
С Василием работать одна радость. Приятное сотрудничество. Все своевременно. Только положительные эмоции и рекомендация с моей стороны.
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 20 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $600
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 40 дней
нет рейтинга