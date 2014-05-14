Обработчик вики-кода

Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
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http://xn--7-ttbllff.xn--p1ai/articles.php
(это ссылка на нашу парковку, на ней на каждый домен в раздел статьи вешаются статьи с википедии по этому слову (и однокоренным), грабилка есть.... но при размещении вешается внутренний код википедии.... надо сделать обработчик, который бы приводил все в нормальный вид....)
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