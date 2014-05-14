Обработчик вики-кода

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://xn--7-ttbllff.xn--p1ai/articles.php

(это ссылка на нашу парковку, на ней на каждый домен в раздел статьи вешаются статьи с википедии по этому слову (и однокоренным), грабилка есть.... но при размещении вешается внутренний код википедии.... надо сделать обработчик, который бы приводил все в нормальный вид....)

10 лет назад
efimovm
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mukolsoft
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
  • Похожие заказы

  • Копия сайта по аренде спецтехники

    Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Всем здравствуйте. В связи с большим кол-вом работ ищем PHP программиста удаленно (фрилансера) на постоянную ставку. Можно с опытом работы от 1 года. Мы научим и поможем влиться в текущие проекты. У ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка проекта на Yii

    Ищется исполнитель на разработку серьезного проекта на Yii. Можно как частично, так и полностью. Проект уже начат и сделана часть. Необходимо закончить. Так же необходима реализация элеменов на js/juqery. За подробностями в ЛС.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Решение по определению уровня шума через микрофон

    Необходимо реализовать следующее решение: При открытии веб-страницы у пользователя есть возможность подключить микрофон. При этом фиксируется уровень шума, когда пользователь начинает говорить и если скрипт это определяет, то запускается php скрипт. Сколько будет стоить подобное ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • OcStore. Добавить дополнительное поле.

    $12

    Добавить во всех блоках, где указана цена, дополнительное поле - единица измерения товара (шт, метр, кг и пр.). Т.е. сейчас "Цена: 8.50 р.", а надо "Цена: 8.50 р./кг". Причем должна быть возможность добавить это поле ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реализация задач на сайте

    1. Редизайн - структура сайта - как http://www.aquafishing.net 2. Обновить движок до последней версии (делает производитель) - переход на новую версию было 6500 (уточню) - установка обновления производителем 1250 3. Требования по структуре сайта: - категории - правильными квадратами - товар в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Drupal 7 - победить белый экран

    Привет, имеется сайт с Drupal 7 и Ubercart, с недавних пор вываливается в белый экран на странице товара, в админку так же не пускает из-за белого экрана. Кеши через Drush не чистятся, вываливается ошибка. Гугление по ошибкам ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки на сайте

    Ищу верстальщика, для правок сайта. сайт стоит на netcat правки такого рода- Настройка переходов с главной страницы на выборки Создание раздела со спец-предложениями Сделать главную страницу каталога списком категорий с картинками с возможностью самостоятельно добавлять картинку каждой категории Настройка поиска В каталоге - добавление ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад