Копия сайта по аренде спецтехники

Веб-программированиеЗавершен21 заявка335 просмотров
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Для специалиста этого направления.

Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д.

Клонируем http://spq-stroy.ru/services

Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS.

Нужно внести коррективы по шрифту, цветовой гамме..

Сайт простой.

Оплата по факту готовности сайта. Домен и хост — не нужен.

1. Главная страница:

категории- о нас, аренда спецтехники,услуги(сюда включаются несколько разделов) , телефоны, кнопка обратного звонка, форма заказа

2. 2-3 баннера или слайдера по профильной технике,фото , небольшие описания, статьи,контакты

Ревалентная главная страничка, лендинг.

Адаптивная версия .

3. Разместить информацию в фэйсбук и вконтаке.

Примеры не прямых конкурентов

http://www.mtarenda.ru

http://ooomgavto.ru/arendaspectehniki.html

http://www.arenda-spectekhniki.ru/ekskavatory.php

http://techalians.ru/shop/goods/category/6/

Первичная оптимизация, прописка кодов, в общем вся сео- первичка

Минимальный дизайн.

10 лет назад
fairi
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andriy063
Клименко 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
10 дней
Специалист показал работу на высоком профессиональном уровне. Работа выполнена в полном объеме .Сроки соблюдены точно. Андрий ежедневно на связи. Я предоставил дополнительно неделю на тестирование сайта. Программист высокого уровня. Верстка на отличном уровне. Плюс ко всему, хорошее чувство темы, в моем случае это технический сайт. Очень радует, когда специалист очень молод, но очень профессионален. На фоне многих претендентов на эту работу (я многим многолетним фрилансерам отказал)- здесь четкое попадание в десятку. Корректный, интеллигентный человек, весьма коммуникабелен, и что немаловажно, подсказывает заказчику (мне) моменты, которые я ,как не специалист, не знаю. Обязательно продолжу работу в следующем проекте с Андрием. Рекомендую,как программиста, верстальщика, да и , в целом, профессионала на целый проект.
Отличный заказчик, очень приятный человек, работа приносила удовольствие, достойная оплата. Однозначно наилучшие рекомендации с моей стороны!
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