Копия сайта по аренде спецтехники

Для специалиста этого направления.

Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д.

Клонируем http://spq-stroy.ru/services

Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS.

Нужно внести коррективы по шрифту, цветовой гамме..

Сайт простой.

Оплата по факту готовности сайта. Домен и хост — не нужен.

1. Главная страница:

категории- о нас, аренда спецтехники,услуги(сюда включаются несколько разделов) , телефоны, кнопка обратного звонка, форма заказа

2. 2-3 баннера или слайдера по профильной технике,фото , небольшие описания, статьи,контакты

Ревалентная главная страничка, лендинг.

Адаптивная версия .

3. Разместить информацию в фэйсбук и вконтаке.

Примеры не прямых конкурентов

http://www.mtarenda.ru

http://ooomgavto.ru/arendaspectehniki.html

http://www.arenda-spectekhniki.ru/ekskavatory.php

http://techalians.ru/shop/goods/category/6/

Первичная оптимизация, прописка кодов, в общем вся сео- первичка

Минимальный дизайн.