Николай взял проект, обещал сделать к 2-м ночи (проект срочный). В назначенное время на связь не вышел и ничего вообще не прислал (качество работы = 0). Перестал отвечать в скайпе и на сообщения в личку (коммуникация = 0). Прошло уже вдвое больше времени, чем он обещал затратить, а от него ни слуху ни духу (соблюдение сроков = 0). В общем, Николай пропал вместе с 30% предоплатой, которую, кстати, обещал вернуть, если в назначенный срок не сдаст проект. Если Вам не жалко потраченных денег, времени и нервов в обмен на ничего - можете рискнуть посотрудничать с ним. В конце-концов, в МММ-2012 тоже кто-то вкладывался...