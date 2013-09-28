mukolsoft

Николай Надорожный mukolsoft

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-программист Николай Надорожный

Знания:

1) php

2) javascript

3) jquery

4) ajax

5) html

6) css

7) delphi

8) etc...

Делаю: сайты, движки сайтов, приложения для соц. сетей, скрипты, парсеры, грабберы, боты, большие проекты.

Опыт 4 года.

Отзывы заказчиков

Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
2 балла
11 лет назад
Разработка бота
Николай взял проект, обещал сделать к 2-м ночи (проект срочный). В назначенное время на связь не вышел и ничего вообще не прислал (качество работы = 0). Перестал отвечать в скайпе и на сообщения в личку (коммуникация = 0). Прошло уже вдвое больше времени, чем он обещал затратить, а от него ни слуху ни духу (соблюдение сроков = 0). В общем, Николай пропал вместе с 30% предоплатой, которую, кстати, обещал вернуть, если в назначенный срок не сдаст проект. Если Вам не жалко потраченных денег, времени и нервов в обмен на ничего - можете рискнуть посотрудничать с ним. В конце-концов, в МММ-2012 тоже кто-то вкладывался...
Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для кросспостинга в социальные сети
Спасибо за сотрудничество
Спасибо за отличный заказ и оплату.
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my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Action Script + Php
PHP
Работали по несложному проекту, все сделал в лучшем виде.
Работой доволен, понятно сформулирована задача, быстрая оплата. Очень благодарен за работу.
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xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
1 балл
12 лет назад
При помощи js изменить регистр текста ссылок
JavaScript
Сделал скрипт, он кое-где глючит. Попросил исправить, не отвечал, потом еще раз ему написал и наконец ответил. Сказал, что в воскресенье, не сможет посмотреть, обещал посмотреть в понедельник. ОК. Но в воскресенье он делал другой проект, другого заказчика :) Теперь пишет, что посмотрит ночью. Скрипт установлен на рабочем сайте и такие "завтраки" просто недопустимы. Ну вот и прошел понедельник, а исполнитель так и не вышел на связь. Новые заказчики: задумайтесь, нужен ли вам такой геморрой?
Отличный заказчик, грамотно и понятно сформулировал задачу, быстро оплатил.
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Chester_LP
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Скприт авторизации через ВК + лотерея
Быстро и качественно. Советую Николая как ответственного и приятного в общении исполнителя. Спасибо за работу.
Отличный заказчик, задание описал очень четко, до мелочей. Приятный в общении, адекватный, я очень доволен работой. Оплата современная, очень быстрая и щедрая. Спасибо за работу. Успехов вам в ваших начинаниях.
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