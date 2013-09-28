Web-программист Николай Надорожный
Знания:
1) php
2) javascript
3) jquery
4) ajax
5) html
6) css
7) delphi
8) etc...
Делаю: сайты, движки сайтов, приложения для соц. сетей, скрипты, парсеры, грабберы, боты, большие проекты.
Опыт 4 года.
Портфолио
- Показуха: Угадай слово по 4 картинкам!453 просмотра
- Трахни своих друзей444 просмотра
- Wichat.fm - анонимный чат412 просмотров
- Спрашивай - сервис анонимного общения446 просмотров
- "Парсер оосвобождающиеся доменов"340 просмотров
- "Сравни Фото: выбери лучшую фотографию!"323 просмотра
- "Фильмы Радио Новости" - приложение для Вконтакте309 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
11 лет назад
Николай взял проект, обещал сделать к 2-м ночи (проект срочный). В назначенное время на связь не вышел и ничего вообще не прислал (качество работы = 0). Перестал отвечать в скайпе и на сообщения в личку (коммуникация = 0). Прошло уже вдвое больше времени, чем он обещал затратить, а от него ни слуху ни духу (соблюдение сроков = 0). В общем, Николай пропал вместе с 30% предоплатой, которую, кстати, обещал вернуть, если в назначенный срок не сдаст проект. Если Вам не жалко потраченных денег, времени и нервов в обмен на ничего - можете рискнуть посотрудничать с ним. В конце-концов, в МММ-2012 тоже кто-то вкладывался...
$300
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Спасибо за отличный заказ и оплату.
$150
10 баллов
12 лет назад
PHP
Работали по несложному проекту, все сделал в лучшем виде.
Ответный отзыв
Работой доволен, понятно сформулирована задача, быстрая оплата. Очень благодарен за работу.
$50
1 балл
12 лет назад
JavaScript
Сделал скрипт, он кое-где глючит. Попросил исправить, не отвечал, потом еще раз ему написал и наконец ответил. Сказал, что в воскресенье, не сможет посмотреть, обещал посмотреть в понедельник. ОК. Но в воскресенье он делал другой проект, другого заказчика :) Теперь пишет, что посмотрит ночью. Скрипт установлен на рабочем сайте и такие "завтраки" просто недопустимы. Ну вот и прошел понедельник, а исполнитель так и не вышел на связь. Новые заказчики: задумайтесь, нужен ли вам такой геморрой?
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно и понятно сформулировал задачу, быстро оплатил.
$60
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно. Советую Николая как ответственного и приятного в общении исполнителя. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание описал очень четко, до мелочей. Приятный в общении, адекватный, я очень доволен работой. Оплата современная, очень быстрая и щедрая. Спасибо за работу. Успехов вам в ваших начинаниях.