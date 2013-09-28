При помощи js изменить регистр текста ссылок

Здравствуйте.

Нужно через js визуально переделать регистр выводимых текстовых ссылок.

Что должно получиться (нужные варианты):

пр.Карла Маркса, 37

ул.б.Архитекторов, 4

ул.Шакурова, 3

ул.3 Любинская, 22/А

ул.30 Северная, 64

пр.10 Южной, 64/2

Так отображаются блоки ссылок, названия улиц, которые стоит привести к нужному виду:

пр.Карла маркса, 37

ул.богдана хмельницкого, 138

ул.б.архитекторов, 4

пр.карла Маркса, 37

ул.30 северная, 64

ул.шакурова, 3

JS должен работать максимально быстро и должен быть гибким. Гибким — чтобы не впал в ступор увидев название улицы ул.шАкурова, 3 или ул. 30 северная, 64 (пробел между ул. и 30).

Оплачиваю после того, как увижу работу скрипта (на вашем хостинге со скаченной моей страницей или на моем сайте).

Адрес сайта на котором будет установлен скрипт скину в личку.

Сроки выполнения: 28 сентября, 23:59.