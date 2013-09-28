При помощи js изменить регистр текста ссылок

при создании редиректа .htaccess мой сайт выдает ошибку циклическая переадресация. как это исправить? система drupal. модуля global redirect нету. мой сайт http://квартира-посуточно.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно через js визуально переделать регистр выводимых текстовых ссылок.
Что должно получиться (нужные варианты):
пр.Карла Маркса, 37
ул.б.Архитекторов, 4
ул.Шакурова, 3
ул.3 Любинская, 22/А
ул.30 Северная, 64
пр.10 Южной, 64/2
Так отображаются блоки ссылок, названия улиц, которые стоит привести к нужному виду:
пр.Карла маркса, 37
ул.богдана хмельницкого, 138ул.б.архитекторов, 4 пр.карла Маркса, 37 ул.30 северная, 64 ул.шакурова, 3
JS должен работать максимально быстро и должен быть гибким. Гибким — чтобы не впал в ступор увидев название улицы ул.шАкурова, 3 или ул. 30 северная, 64 (пробел между ул. и 30).
Оплачиваю после того, как увижу работу скрипта (на вашем хостинге со скаченной моей страницей или на моем сайте).
Адрес сайта на котором будет установлен скрипт скину в личку.
Сроки выполнения: 28 сентября, 23:59.
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