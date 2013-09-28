Помощник вебмастера

В ваши обязанности будут входить задачи типа:

- Залить движок Wordpress на новый сайт

- Установить плагин Wordpress

- Установить счетчик метрики/ливинтернета

- Поправить рекламный блок/меню

- и т.д.

Фактически, это набор небольших часто возникающих задач, на которые каждый раз искать нового исполнителя нам долго.

Оплата предполагается не за месяц, а позадачно, в зависимости от затраченного вами времени и сложности работы.

В принципе, возможно обучение.

Хотя приоритет будет у уже все умеющих :)

Работа не для серьезных сисадминов (вам будет скучно), а скорее для начинающих вебмастеров/студентов :)

Вероятно, будет требоваться несколько часов вашего времени в неделю.

От вас:

- Базовые знания HTML / администрирования сайтов.

- Часто быть в онлайне

Отпишитесь, пожалуйста:

- Об опыте подобной работы

- Как часто присутствуете онлайн?