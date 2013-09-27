Распознать цифры на картинке с помощью PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки213 просмотров
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Есть jpeg картинки телефонов. Пример https://dl.dropboxusercontent.com/u/54518950/phones/1.jpg

Требуется написать скрипт на PHP, который в итоге выведет в данном случае 343-82-82

Проверять буду, давая скрипту другие файлы с телефонами.

Дополнительные:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/54518950/phones/2.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/54518950/phones/3.jpg

ps. Исполнитель уже найден.

PHP
10 лет назад
coolweblancer
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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