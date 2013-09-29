Ошибка в dle - неполные записи

Веб-программированиеЗавершен6 заявок182 просмотра
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При попытке добавить новый пост (dle) выскакивает ошибка:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/mysite2/data/www/xxxxxx.ru/engine/classes/parse.class.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/mysite2/data/www/xxxxxx.ru/engine/classes/parse.class.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/mysite2/data/www/xxxxxx.ru/engine/classes/parse.class.php on line 182 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/mysite2/data/www/xxxxxx.ru/engine/classes/parse.class.php on line 182

При этот запись добавляется, но не полностью. Нужно срочно исправить.

10 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Задание сделано четко и оперативно. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Александром! Приятный в общении и компетентный заказчик! Объяснил корректно задачу. Буду рад и дальнейшим совместным проектам!
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