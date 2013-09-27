ТЗ для программки для веба (php)

0. задаешь аккаунт с которого логиниться в ВК

1. можно выбрать поиском ВК по их обычным критериям любому набору, включая онлайн или нет. выбор сохраняется на будущее, так чтобы не приходилось снова и снова одно и то же выставлять руками.

2. возможность выбрать, с мобильного или нет или не важно

3. перед добавлением в друзья лайкает аватарку добавляемого в друзья. если авки нет - лайкает верхнюю запись на стене. если и ее нет - ничего не лайкает.

4. делает заданное число попыток добавления в друзья с заданным текстом - анкеты кого добавлять в друзья случайным образом из разных мест берет из списка выданного ВК с поиска по заданным критериям в п. 1 и 2.

5. в тексте добавления в друзья подставляется имя каждого кого добавляют в друзья - подставляется из анкеты.

6. НЕ добавляем:

- тех кто уже в друзьях или подписчиках

- тех кто заблокировал доступ к анкете или кому заблокировали доступ к нашей анкете

- тех кто есть в друзьях перечисленных в особом списке лиц (перечислены адреса их анкет, этот список можно редактировать как текстовое поле - добавлять убирать там друзья)

7. если не хватает в списке по заданным критериям людей подходящих для добавления в друзья - сообщать оператору.

8. при выдаче капчи - используется соответствующий подходящий сервис для автозаполнения капчей (открыть и пополнить акк в соответствующем сервисе).

9. Если человек добавился в друзья (это контролируется периодически) то ему отсылается первая фраза из сценария автоматом.

второй модуль тут же - для автоматизации общения:

1. через интерфейс скрипта открывается конкретный (логин-пароль) акк в ВК и доступна переписка с конкретным человеком.

2. слева переписка, справа - вспомогательная панель с фразами для вставки.

3. анализируется, на каком шаге диалогового сценария находится диалог с данным собеседником. анализ идет по тому, какого шага последняя фраза со стороны оператора присутствует в диалоге. в сценарии тексты шагов пронумерованы внутри линий. остальные тексты - промежуточные между шагами.

4. в вспомогательной панели выдаются только фразы которые относятся к этому шагу.

5. если оператор щелкает по фразе - она вставляется в диалог, но не отправляется. и ее можно обычными средствами ВК отредактировать перед отправкой.

6. фразы на каждом шаге сортируются по частоте использования сверху вниз - от более частых к менее частым.

7. если фраз так много на каком-то шаге что не помещается в экран - список фраз можно прокручивать. и так же можно выбирать любую из фраз.

пример сценария - прилагаю файлом. обрати внимание там есть блоки текста отмеченные цифрами - это шаги сценария. между ними располагаются фразы обслуживающие соответствующий шаг диалога - если собеседник что-то ответил, чтобы ему можно было ответить этой фразой.

третий модуль для восстановления диалога:

1. раз в день проверяются все с кем был диалог на предмет отсутствия активности по контакту

2. если собеседник не забанил оператора, или оператор не забанил собеседника, и собеседник не стоит на паузе (должна быть в интерфейсе такая опция - поставить общение на паузу / снять с паузы), и с собеседником не было общения в течение суток, то программа автоматом восстанавливает контакт.

3. первая фраза для восстановления контакта - до 4 шага - смущающийся смайлик, после 4-го шага - дельфинчик. вторая фраза - На мое предыдущее сообщение ответишь?... третья фраза для восстановления контакта - ау?... если не отвечает человек все равно - оператор получает об этом сообщение.

4. при получении сообщения выставляется в диалог с этим собеседником, чтобы сразу можно было обозреть историю диалога.

5. чтобы не мешать текущему процессу оператора, сообщение не выскакивает сразу а начинает мигать в определенном месте служебного поля программы (там где фразы и т.д.). щелкаешь по нему - переходит в диалог с этим собеседником .

стоимость/срок по каждому из модулей?