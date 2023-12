Доработка скрипта скроллинга меню

Есть скрипт

$(document).ready(function() {

//Scroll the menu on mouse move above the #menuwrap layer

$('#menu').mousemove(function(e) {

if(e.layerY>0){

var windowH = $('#menuwrap').height();

var menuH = $("#menu").height();

var coef = menuH / windowH;

var mTop = Math.round((-e.layerY + window.pageYOffset) * coef) + e.layerY – window.pageYOffset ;

$('#menu').animate({top: mTop}, { queue:false, duration:500});

}

});

});

Стоит здесь www.studio-moda.ru/

Требуются добавить inactive margin, т.е. расстояние от верхнего края, на котором скролла не происходит.

Что-то похожее здесь http://www.htmldrive.net/items/show/473/a-Vertical-Scrolling-Menu-with-CSS3-and-jQuery (скроллится по другому, но неактивный отступ есть)

function enable(){

// height of area at the top at bottom, that don't respond to mousemove

var inactiveMargin = 100;

// Cache for performance

var wrapperWidth = wrapper.width();

var wrapperHeight = wrapper.height();

// Using outer height to include padding too

var scrollableHeight = scrollable.outerHeight() + 2*inactiveMargin;

//When user move mouse over menu

wrapper.mousemove(function(e){

var wrapperOffset = wrapper.offset();

// Scroll menu

var top = (e.pageY – wrapperOffset.top) * (scrollableHeight – wrapperHeight) / wrapperHeight – inactiveMargin;

if (top

top = 0;

}

wrapper.scrollTop(top);

});

}