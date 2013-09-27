Доработка скрипта скроллинга меню

Есть сайт http://svadba.com.ru Если зайти сюда: http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1 слева мы видим список меню с рубриками, а под ними блок банеров. Как только мы прокручиваем страницу вниз и исчезают банера - надо чтобы появлялось опять меню. Общаюсь только ...