axy-login

Логинов axy-login

 
39 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт (несколько страниц)
Все сделано качественно и быстро!!! были переработки и Алексей реагировал очень быстро и профессионально.
Всё объяснил, что нужно получить на выходе. Оперативная проверка работы и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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Masterstl
Евгений 
47 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Необходим модуль даты доставки на сайт.
Алексей молодец! Сделал работу без предоплаты, хотя предоплата предполагалась. При обсуждении заказа сразу стало видно что Алексей грамотный специалист. Работа сделана в четко оговоренные сроки в полном объеме. Рекомендую!
Понятная задача, приятное общение, быстрая оплата. Всем таких заказчиков!
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dessign
Сергей 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка скрипта скроллинга меню
Отличный и оперативный результат. Очень понравилось :) Советую
Чётко описанная задача с несколькими примерами, что должно получиться на выходе. Проверка работы и оплата сразу. Приятно общаться и приятно работать. Рекомендую!
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mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов(-1)
$5
10 баллов
10 лет назад
Исправить слайдер
Видно что специалист. пока другие пытались увеличить цену он сделал.
Точная задача. Быстро проверил и оплатил. Рекомендую!
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sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$36
10 баллов
10 лет назад
Создать 40 страниц на Joomla
Алексей выполнил работу по расширению структуры сайта. Были выполнены все пункты в ТЗ. Задача выполнена на отлично. Рекомендую!
Просто замечательный заказчик. Четкое ТЗ. Все пункты ТЗ пояснил, всё рассказал, что сделать надо. Постоянно на связи. Оплатил сразу после выполнения. В общем всем таких заказчиков!
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