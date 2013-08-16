Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Все сделано качественно и быстро!!! были переработки и Алексей реагировал очень быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Всё объяснил, что нужно получить на выходе. Оперативная проверка работы и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$40
10 баллов
10 лет назад
Алексей молодец! Сделал работу без предоплаты, хотя предоплата предполагалась. При обсуждении заказа сразу стало видно что Алексей грамотный специалист. Работа сделана в четко оговоренные сроки в полном объеме. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятная задача, приятное общение, быстрая оплата. Всем таких заказчиков!
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный и оперативный результат. Очень понравилось :) Советую
Ответный отзыв
Чётко описанная задача с несколькими примерами, что должно получиться на выходе. Проверка работы и оплата сразу. Приятно общаться и приятно работать. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Видно что специалист. пока другие пытались увеличить цену он сделал.
Ответный отзыв
Точная задача. Быстро проверил и оплатил. Рекомендую!
$36
10 баллов
10 лет назад
Алексей выполнил работу по расширению структуры сайта. Были выполнены все пункты в ТЗ. Задача выполнена на отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Просто замечательный заказчик. Четкое ТЗ. Все пункты ТЗ пояснил, всё рассказал, что сделать надо. Постоянно на связи. Оплатил сразу после выполнения. В общем всем таких заказчиков!