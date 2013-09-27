Исправить слайдер

$5
HTML-версткаЗавершен3 заявки183 просмотра
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http://odm-brest.by/contacts.html

нужно чтобы при нажатие на маленькие картинки внизу появлялись соответствующие картинки

и при нажатие на подробнее переходило по ссылке

10 лет назад
mapxyz
Денис 
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
axy-login
Логинов 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Видно что специалист. пока другие пытались увеличить цену он сделал.
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