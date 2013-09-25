Адаптивная верстка 8 страниц на HTML

необходимо нарезать дизаин в ПСД на страницы с использованием HTML5 (адаптивная верстка ) каждая страница для 4х резолюций всего 8 страниц HTML.

Презентация с указанием внешнего вида страниц по адресу

https://docs.google.com/presentation/d/1Glx05xbDRBmkAAoI9Bw0iCnPJd7qM-BO0EY9C8c1fxk/edit?pli=1#slide=id.p

Если вы посредник , то не тратьте мое и ваше время , не присылайте ваши предложения , работаю только с непосредственными исполнителями проекта , спасибо за понимание