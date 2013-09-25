Сверстать PSD макет лендинга

Есть такая тема WordPress: http://music1.netlabs.co.za/ Необходимо сделать данный CSS адаптивным (responsive/fluid design).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать и куда-то установить макет лендинга, хочется отслеживать статистику заказов, заходов и прочее, как предлагают на многих сайтах. Скорее всего надо будет адаптировать его на какой-то движок, но я еще сам не знаю на какой следует. Пишите все у кого есть опыт в лендингах.
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