Верстка эллементарного макета

Дизайн уже нарисован, платформа установлена. Необходимо сверстать дизайн и настроить вывод контента в виде каталога с фотографиями и свойствами конкретного элемента или группы элементов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так! Имеется уже рабочий сайт, но его дизайн (частично) меня не устраивает, поэтому сделали небольшую доработку, вот эту доработку нужно сверстать из Psd в HTML/CSS.
Работа там элементарная и думаю, на несколько часов.
Далее, если работа устроит, то хотел бы воспользоваться услугой, по переносу сайта в новый дизайн (этот, который будем верстать).
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УСЛОВИЯ:
1. ТЗ и макет удобно сформированы, все подписано и расписано.
1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.
2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.
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> Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.
Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.
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==========ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ==========
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* - При изменение цвета, появления чего-либо и т.п. - нужна плавность хода.
* - Если цифры, которые находятся в блоках, по размеру/ширине (было 11 а стало 11111), то размер блока по горизонтали, так-же увеличивается.
* - Если имеется, какой-либо текст в блоках (не цифры, а например "сообщение" или "Николай:"), то при наведение на этот блок, цвет данного текста становится ярче (фон блока так-же появляется).
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК (меню и т.п.) по верху:
1. В начале (без прокрутки), стоит на своем месте (в начале всего сайта) без тени, но как только мы прокручиваем монитор ниже, и данная "полоска" скрывается из виду, то она плавно появляется и фиксируется (в момент прокрутки вниз) по верху монитора + появляется тень.
2. Пункты меню (с лева):
2.2. Вывел квадраты, где основной (во всю высоту фона), это фон, который появляется при наведение, а более мелкий квадрат в нем, это иконка (пока-что не вставил, времени не было выбирать, потом сам вставлю), иконка при наведение, так же становится более яркой (показал в макете пример). Текста у иконки не будет.
2.3. Какие именно будут пункты меню (иконки):
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2.4. Если у иконки будут подпункты, то при наведение, там есть пример стиля подменю.
2.4.2. Размер фона подменю будет во всех случаях, минимально тот, что сейчас указан (вроде 150px), а максимально - 230px.
3. По центру (с ровным отступом от пунктов меню, и правого блока) идет уведомления по отделам, при наведение, так-же появляется фон.
4. В правом блоке, идет 2 блока: цифры и "сообщение", вот если отключить вывод блока "сообщение", то блок с цифрами, должен моментально сдвинуться правее и занять место "сообщение".
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК (меню и т.п.) по низу:
1. Все тоже самое, что и с верхним горизонтальным блоком, но теперь фиксируется ниже, и иконки + выделение немного меньше (по размеру, т.к. полоска сама уже).
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