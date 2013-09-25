Верстка эллементарного макета

И так! Имеется уже рабочий сайт, но его дизайн (частично) меня не устраивает, поэтому сделали небольшую доработку, вот эту доработку нужно сверстать из Psd в HTML/CSS.

Работа там элементарная и думаю, на несколько часов.

Далее, если работа устроит, то хотел бы воспользоваться услугой, по переносу сайта в новый дизайн (этот, который будем верстать).

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УСЛОВИЯ:

1. ТЗ и макет удобно сформированы, все подписано и расписано.

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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> Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.

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==========ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ==========

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* - При изменение цвета, появления чего-либо и т.п. - нужна плавность хода.

* - Если цифры, которые находятся в блоках, по размеру/ширине (было 11 а стало 11111), то размер блока по горизонтали, так-же увеличивается.

* - Если имеется, какой-либо текст в блоках (не цифры, а например "сообщение" или "Николай:"), то при наведение на этот блок, цвет данного текста становится ярче (фон блока так-же появляется).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК (меню и т.п.) по верху:

1. В начале (без прокрутки), стоит на своем месте (в начале всего сайта) без тени, но как только мы прокручиваем монитор ниже, и данная "полоска" скрывается из виду, то она плавно появляется и фиксируется (в момент прокрутки вниз) по верху монитора + появляется тень.

2. Пункты меню (с лева):

2.2. Вывел квадраты, где основной (во всю высоту фона), это фон, который появляется при наведение, а более мелкий квадрат в нем, это иконка (пока-что не вставил, времени не было выбирать, потом сам вставлю), иконка при наведение, так же становится более яркой (показал в макете пример). Текста у иконки не будет.

2.3. Какие именно будут пункты меню (иконки):

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2.4. Если у иконки будут подпункты, то при наведение, там есть пример стиля подменю.

2.4.2. Размер фона подменю будет во всех случаях, минимально тот, что сейчас указан (вроде 150px), а максимально - 230px.

3. По центру (с ровным отступом от пунктов меню, и правого блока) идет уведомления по отделам, при наведение, так-же появляется фон.

4. В правом блоке, идет 2 блока: цифры и "сообщение", вот если отключить вывод блока "сообщение", то блок с цифрами, должен моментально сдвинуться правее и занять место "сообщение".

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БЛОК (меню и т.п.) по низу:

1. Все тоже самое, что и с верхним горизонтальным блоком, но теперь фиксируется ниже, и иконки + выделение немного меньше (по размеру, т.к. полоска сама уже).