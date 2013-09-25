Требуется верстальщик со знанием HTML 5

Для работы над вёрсткой портала, а в дальнейшем и над рядом других проектов требуется опытный верстальщик со знанием

HTML 5, CSS 3 и опытом создания адаптивной вёрстки как для промосайтов, так и для порталов.

Опыт написания java-скриптов или джавист - напарник.

Обязательные требования:

Аккуратность в работе и внимательность к деталям и спецификациям.

Ответственность и умение соблюдать сроки.

Быть на связи в рабочее время.

Иметь в портфолио хотя бы пару примеров адаптивной вёрстки.

Возможность приступить к работе в ближайшие дни.

В завяке указывайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость АДАПТИВНОЙ вёрстки для landing - страницы.

Будет оплачиваемое тестовое задание.