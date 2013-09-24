Верстальщик Landing Page

Требуется верстальщик на длительное сотрудничество.

Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator.

Требования:

Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator (http://lpgenerator.ru/)

Сервис представляет из себя WYSIWYG-редактор с возможностью интеграции любого внешнего HTML-кода и скриптов, очень прост в управлении.

От Вас требуется умение работать с PSD дизайн-макетами, знание основ HTML/CSS/Javascript( jQuery), кроссбраузерность.

За одну выполненную работу платим 30$ (1000 российских рублей).

Прикреплен один из вариантов дизайн-макета проектов, которые нужно будет выполнять.