Верстальщик Landing Page

На сайте адаптивная современная верстка и WordPress в роли движка. До недавнего времени все было в порядке, никаких изменений не было, кроме автономной подгрузки заголовков новостей по RSS. Сейчас в IE9 (и в младших IE) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик на длительное сотрудничество.
Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator.
Требования:
Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator (http://lpgenerator.ru/)
Сервис представляет из себя WYSIWYG-редактор с возможностью интеграции любого внешнего HTML-кода и скриптов, очень прост в управлении.
От Вас требуется умение работать с PSD дизайн-макетами, знание основ HTML/CSS/Javascript( jQuery), кроссбраузерность.
За одну выполненную работу платим 30$ (1000 российских рублей).
Прикреплен один из вариантов дизайн-макета проектов, которые нужно будет выполнять.
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