Вёрстка(валидная) на HTML5 простого макета сайта. Стоимость - учту Ваши пожелания. На макете предусмотрена форма поиска по сайту. Хотелось бы, что бы эта форма была реализована не только в HTML, но и необходимый для её функционирования код PHP тоже был бы написан.