Залить шаблон psd в MailChimp

Ищем верстальщика на почасовую оплату для выполнения некоторого набора задач по сайту www.tvoidveri.ru. Задачи на верстку (+ написание js скриптов для визуальщины). Задачи будут появляться время от времени. Товарищи, пожалуйста, указывайте сколько вы хотите за час своей работы. ...