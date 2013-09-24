Залить шаблон psd в MailChimp

Сайт в виде книги, макет готов,исходники есть, нужна вёрстка и интеграция, то есть заливка на хостинг и настройка сайта. Страницы должны перелистоваться, флэш не нужно, делать нужно на Qjuery желательно.Цена за проект?Указывайте почту скину исходники ...
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Есть шаблон письма в формате psd. Необходимо добавит его а аккаунт на MailChimp в виде шаблона, чтоб он был точно такой же как в файле.
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