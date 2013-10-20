Верстка сайта

Проект на половину готов, вторая половина требуется от вас. Главная страница 1. Выпадающая иконка с городами 2. Поисковая форма. Регистрация. 3. Погода, валюта Боковое меню стили полос. Слайдер афиши. Диалоговое окно: Авторизация, регистрация Стили календаря новостей. Стиль отображения раздела скидки. Афиша: Стиль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем полный редизайн сайта на платформе Битрикс, нужна верстка всех страниц. Работы много, сроки очень сжатые, впрочем как всегда:) Жду ответа от профессионалов, работающих быстро, качественно за умеренные деньги!
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт на половину сверстан, осталась небольшая часть работы. с вас сроки и оплата.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт небольшой имеет неверные ссылки на html и неверные ссылки на графику в некоторых местах. Нужно сделать правильные ссылки на html и на jpg. Таких сайтов несколько и возможно регулярные заказы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходима коррекция меню в имеющемся сайте. Суть вопроса: Сайт - http://it-mark.ru/ Сейчас главное меню показывается, меню второго уровня скрыто. Меню второго уровня показывается при событии hover Что требуется: сохранить имеющуюся функциональность, но при нахождении не на главной странице, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужна верстка шаблона вордпресс для сайта rf-forex.ruHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сверстанная HTML5 страница почти копия http://www.kriesi.at/themes/enfold/homepage/home-v7-one-page-portfolio/ Нужно добавить такие же эффекты (анимация при прокрутке, анимация когда на блоки наводишь, итд.)HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна профессиональная HTML5 респонсивная вёрстка. Страницы которые нужно сделать в приложении.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо до утра сверстать одностраничник. Бюджет 25 долларов. Макет PSD предоставлю. Исполнителем выберу.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад