Верстка сайта

$250
HTML-версткаЗавершен8 заявок174 просмотра
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Делаем полный редизайн сайта на платформе Битрикс, нужна верстка всех страниц. Работы много, сроки очень сжатые, впрочем как всегда:) Жду ответа от профессионалов, работающих быстро, качественно за умеренные деньги!

Верстка сайта
10 лет назад
kristinab-52
Кристина 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
KUDYA_TEMA
Артём 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
С Артемом очень приятно иметь дело! Работает очень профессионально, и что самое важно сдает работу в четко оговоренный срок, без опозданий. Всегда на связи, никуда не пропадает и, что очень важно, просто как человек очень приятен в общении. Верстает для нас весь сайт полностью сейчас, с удовольствием будем продолжать сотрудничать!
Очень доволен сотрудничеством! По всем вопросам, незамедлительные ответы, все материалы предоставлены! Кристина очень приятный человек в общении и серьёзный в делах! Считаю сотрудничество удачным, с удовольствием откликнусь на последующие проекты!
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