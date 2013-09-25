Необходимо до утра сверстать одностраничник. Бюджет 25 долларов. Макет PSD предоставлю. Исполнителем выберу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
насадить дизайн
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