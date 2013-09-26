Верстка PSD макета

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать PSD макет.
Кроссбраузерность: IE 8+ (IE6–7 уже теряет актуальность!), Firefox, Google Chrome, Opera 10+, Safari.
HTML4/5, CSS/CSS3, jQuery (jQuery UI).
10 лет назад
Сергей seosol
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
10 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу, всё сделано качественно и быстро!
Быстрая оплата, понятное ТЗ. Рекомендую!