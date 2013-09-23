Верстка группы вконтакте

Доброго дня! Для блога на Вордпресс нужно установить плагин "войти через социальные сети", там должны отображаться такие сети как: одноклассники, вконтакте, майл ру, фэйсбук. Плагин от Лакинзы мне не нужен. В заявках пишите сроки и ...