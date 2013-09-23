Верстка группы вконтакте

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HTML-версткаЗакрыт7 заявок146 просмотров
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Добрый день

Есть не сложный макет, его нужно отверстать, сделать нужно сегодня.

10 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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