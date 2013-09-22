Доверстать старницу

Нужно сверстать дизайн, насадить на Joomla, найти и установить модули (расписание, прокрутка описания курсов, как на макете) для Joomla текущая версия: http://3d2d.kz/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доверстать страницу на сайт - написан на Drupal7, а так же внести мелкие изменения в шаблон. Жду откликов, сделать сейчас
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