Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...
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Требуется адаптивная верстка по готовым макетам (PSD) для мобильных устройств (айфон, андроид, айпад и др. планшеты), без интеграции на CMS. Интеграцию сделаем своими силами. Нужно сверстать под все разрешения и браузеры ИЕ 8+ валидно, кроссбраузерно и т.д Макеты предоставлю в трех разрешениях: 1000, 800 и 640px.
Пишите цену и сроки! Без них в отказ! После тестирования любого одного макета в перечисленных устройствах, предоплата 50%, остальное при сдаче верстки. Макеты приложил к проекту.
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