Требуется адаптивная верстка по готовым макетам (PSD) для мобильных устройств (айфон, андроид, айпад и др. планшеты), без интеграции на CMS. Интеграцию сделаем своими силами. Нужно сверстать под все разрешения и браузеры ИЕ 8+ валидно, кроссбраузерно и т.д Макеты предоставлю в трех разрешениях: 1000, 800 и 640px.

Пишите цену и сроки! Без них в отказ! После тестирования любого одного макета в перечисленных устройствах, предоплата 50%, остальное при сдаче верстки. Макеты приложил к проекту.