Верстка одностраничного сайта.

Здравствуйте! Нужна качественная верстка. Изображение в приложении, макет вышлю исполнителю. Думаю, Т.З. писать не нужно. Все вопросы обсудим по скайпу.

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