Верстка сайта казино

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте, нужно выполнить вёрстку 2-ух страниц: XHTML 1.0 Strict

максимально использовать CSS3

буду проверять валидность и кросбраузерность с ие8+

Соответствие вёрстки pixel perfect

коментировать html, css!

С вас сроки и цена за час работы или же приблизительня цена за страничку.

Макет покажу человеку подходящему по оплате.

Просьба в личку и скайп не писать.

Оставляйте информация в предложениях.

Верстка сайта
10 лет назад
KUDYA_TEMA
Артём 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Atusya
Натали 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень довольна сотрудничеством! Всё необходимое предоставлено, по всем вопросам незамедлительные ответы!!! Сотрудничество считаю удалось!!!
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