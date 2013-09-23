Верстка сайта казино

Здраствуйте, нужно выполнить вёрстку 2-ух страниц: XHTML 1.0 Strict

максимально использовать CSS3

буду проверять валидность и кросбраузерность с ие8+

Соответствие вёрстки pixel perfect

коментировать html, css!

С вас сроки и цена за час работы или же приблизительня цена за страничку.

Макет покажу человеку подходящему по оплате.

Просьба в личку и скайп не писать.

Оставляйте информация в предложениях.