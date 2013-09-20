Верстка

HTML-версткаЗакрыт10 заявок259 просмотров
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Есть большой объем работ по достаточно простой однотипной верстке. Для примера – сверстать шапку на free-lance с разной расстановкой блоков. От кандидатов – ориентировочная стоимость за 1 расстановку

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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