Верстка шаблона под LiveStreet

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка139 просмотров
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еобходимо из PSD макета сверстать шаблон под LiveStreet.

Структура шаблона — стандартная.

Шаблоны предусматривает элементы несложного программирования.

10 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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