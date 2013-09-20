Добрый день, есть 2 сайта, первый - ria-stk.ru, а второй - be-mag.ru Риа-довольно старый и что только на нем не делали. В Бимаге новый только дизайн, а все остальное - на старой платформе. Осталось часть доработок ...
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Есть дизайн главной странички в формате psd.
Есть сайт на asp.net от bunddler. com
сайт krokodil-shop.com.ua
png страницы в прикрепленной файле.
psd - скину исполнителю.
Нужно все красиво сверстать, чтобы работал функционал главной и других страничек в частности..
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