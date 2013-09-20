Верстка шаблона под PrestaShop 1.5.5 - LandingPage

Требуется сверстать шаблон для PrestaShop 1.5.5 по готовому дизайну (картинка кандидатам, исходник исполнителю) - Landing Page.

Шаблон нужно сверстать:

- в HTML 5,

- с учетом SEO оптимизации (заголовки в нужных тегах, в частности),

- с микроразметкой ориентированной в первую очередь на Яндекс, во вторую на Google,

- с добавлением функции автоматического определения города,

- с формой "Заказать звонок",

- с формой "Задать вопрос",

- с формой "упрощенной" покупки - реализовать сокращенную корзину,

- с блоком видео - реализовать возможность: включения/выключения блока с видео, добавления любого видео по ссылке с изменением размера,

- с обратным отсчетом, модуль должен позволять включаться именно у конкретного товара с возможностью указывать период отсчета и повторный запуск счетчика.