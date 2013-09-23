Сверстать одну страницу под мобильные устройства

Добрый день, есть 2 сайта, первый - ria-stk.ru, а второй - be-mag.ru Риа-довольно старый и что только на нем не делали. В Бимаге новый только дизайн, а все остальное - на старой платформе. Осталось часть доработок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо сверстать одну страницу, которая состоит только из 4-х картинок. Что бы отлично отображалась на Iphone4, Iphone5, galaxy s и других мобильных устройствах корректно, что бы логотип не перекрывался, картинки не вылазили за пределы экрана, вообще сделать все на высшем уровне. Пишите мне в личку я скину ссылку на страницу. Задача срочная, оплата по факту. Предыдущему верстальщику нехватило навыков.
- Похожие заказы
- $550HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Надо поправить верстку в ие 8. cms modx. intelvoz.ru Поправить страницу реестации и ище две страници надо поправить.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Требуется сверстать шаблон для PrestaShop 1.5.5 по готовому дизайну (картинка кандидатам, исходник исполнителю) - Landing Page. Шаблон нужно сверстать: - в HTML 5, - с учетом SEO оптимизации (заголовки в нужных тегах, в частности), - с микроразметкой ориентированной в ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Тип работы: Удаленная работа в режиме оналайн с менеджером проектов, новые проекты и поддержка старых. Обязательные требования: - Возможность работы в режиме онлайн с менеджером через Skype (screenshare) или Тeamviewer над не большими задачами. - Наличие Skype ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
1) Необходимо сделать кроссбраузерную валидную верстку для главное страницы страницы https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd 2) Отрисовать второстепенны макеты по макету главной https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd Более подробно в скайпе: lookspookHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
СРОЧНО нужна верстка шаблона под OpenCart. Есть исходники в PSD (8 страниц, будут ещё 3). Подробности по скайпу или личной переписке, картинки отправляю по запросу. Для оперативности стучите в скайп, либо задавайте вопросы в личку. Если планируете "пропадать" со ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Цель. Нужно создать личный кабинет для пользователей и для администратора.Количество пользователей одновременно – не больше 100. Допускается создание на базе любых готовых скриптовых и open source. Совместимость – большинство стандартных браузеров, планшетные браузеры. Скрипт должен ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, сверстанный на bootstrap t2.webit.pp.ua Нужно поправить 2 маленьких недочета -На мобильном устройстве меню (главная страница, вакансии и т.д) свернуто (браузер опера) в "квадрат" и не реагирает при нажатии. -на ipad не разворачивается картинка (занимает ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо очень грамотно отверстать интерактивный дизайн по шаблону в html5+css3+jquery. Качество и 100% идентичность в основных браузерах на первом месте. Есть возможность задавать вопросы дизайнеру. Оплата 100% по факту сдачи работы и проверки руководителем it-отдела. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $156
Добрый день господа, фрилансеры. Мне нужна верстка макета и адаптация относительно CMS uCoz. Для того, чтобы было понятно, что это за проект и т.д. и т.п., скидываю ссылку на макет https://drive.google.com/folderview?id=0B3H15saWw1WdR0xua3k4RHNqeEE&usp=sharing Ну и само технического задание ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад