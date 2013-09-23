Сверстать одну страницу под мобильные устройства

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сверстать одну страницу, которая состоит только из 4-х картинок. Что бы отлично отображалась на Iphone4, Iphone5, galaxy s и других мобильных устройствах корректно, что бы логотип не перекрывался, картинки не вылазили за пределы экрана, вообще сделать все на высшем уровне. Пишите мне в личку я скину ссылку на страницу. Задача срочная, оплата по факту. Предыдущему верстальщику нехватило навыков.