Поправить 2 таблицы в верстке HTML

$7
HTML-версткаЗакрыт6 заявок141 просмотр
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На сайте http://svidanie.kinohouse.me/ поправить 2 таблицы. Сделать их по человечески через CSS.

На сайте видно какие это таблицы - "ПОЧЕМУ ОРГАНИЗОВАТЬ У НАС МЕРОПРИЯТИЯ ВЫГОДНО?" и "СКИДКИ"

HTML
10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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