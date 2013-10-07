Верстка и посадка на движок одностраничника

HTML-версткаЗавершен14 заявок242 просмотра
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Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сверстать одностраничник и посадить на движок

требвания к исполнителю:

1 сроки

2 цена

3 исполнитель с Украины (или постоянную связь)

если сотрудничество понравится, то гарантирую исполнителю еще 3 подобных проекта.

макет в приложении.

10 лет назад
lionstail
Игорь 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Flackon
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Спасибо, Константин, мне было приятно с Вами работать)) Никакого напряжения в общении, спокойно всё сделал, да на ночь глядя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо! Рекомендую.
Вежлив и приятен в общении, кратко и ясно изложил требования к проэкту. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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