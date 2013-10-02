Сверстать и поставить сайт

HTML-версткаЗавершен13 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть одностраничник. Надо сверстать, поставить форму обратной связи. Под сео заточить описания.

Текст должен быть не картинками, а чтобы была возможность менять. Можно с движком типа вордпреса.

Надо быстро и дешево)

10 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 минут назад
10 лет назад
$30
1 день
Александр выполнил все оперативно, даже быстрее обещанного! По демократичной цене и весьма профессионально. Не отказался протестировать еще раз форму из-за некоторых проблем. Вобщем, спасибо за работу, все хорошо!
Было очень приятно работать с Марией. Четкое задание, спокойный ход работы, в общем, доволен сотрудничеством! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Верстка

    Есть большой объем работ по достаточно простой однотипной верстке. Для примера – сверстать шапку на free-lance с разной расстановкой блоков. От кандидатов – ориентировочная стоимость за 1 расстановку

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная HTML-вёрстка

    Адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js. Внедрение пхп сриптов — обратный звонок (отправляем данные на почту: имя, телефон, ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Drupal

    Необходимо сделать доработки сайта в соответствии с вложенным файлом. Укажите цену и время необходимое для реализации, телефон для контактов и скайп, или контакты которые есть.. Если есть возможность проставить цены попунктно... для возможного выполнения некоторых пунктов ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка шаблона под LiveStreet

    $100

    еобходимо из PSD макета сверстать шаблон под LiveStreet. Структура шаблона — стандартная. Шаблоны предусматривает элементы несложного программирования.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка мобильной версии сайта на Joomla

    $10

    Сайт сделан на Joomla. 2 языка, основной - английский, с него сайт открывается на обычных компьютерах. Необходимо сделать, чтобы и на мобильных устройствах сайт открывался с английской версии, а не с русской как сейчас. Срок - ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарезать картинку и сделать ее кликабельной

    Необходимо нарезать картинку в приложении к задаче и каждый регион сделать кликабельным, ссылка должна вести в новое окно. Ссылки: Абруццо- /useful/abrucco Апулия- /useful/apuliya Базиликата- /useful/bazilikata Валле-д’Аоста- /useful/valle-daosta Венето- /useful/veneto Калабрия-/useful/kalabriya Кампания- /useful/kampaniya Лацио- /useful/lacio Лигурия- /useful/liguriya Ломбардия- /useful/lombardiya Марке- /useful/marke Молизе- /useful/molize Пьемонт- /useful/pemont Сардиния- /useful/sardiniya Сицилия- /useful/siciliya Тоскана- ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка под Опенкарт

    Требуется верстка и натяжка на Опенкарт. Макет предоставлю исполнителю. Бюджет и сроки обсуждаются после просмотра макета. Для исполнителей с хорошей репутацией будет аванс.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад