Есть одностраничник. Надо сверстать, поставить форму обратной связи. Под сео заточить описания. Текст должен быть не картинками, а чтобы была возможность менять. Можно с движком типа вордпреса. Надо быстро и дешево)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Необходимо скопировать дизайн тизерных блоков, которые представлены в самом внизу на сайте - http://net-kalorijnosti.ru/kalorijnost-granata.html и поставить в приложенные файлы.
Для верстальщика работа на минуту))
Предлагайте свои цены. Всем спасибо.
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