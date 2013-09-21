Доделка шаблона wordpress

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать одностраничник и посадить на движок требвания к исполнителю: 1 сроки 2 цена 3 исполнитель с Украины (или постоянную связь) если сотрудничество понравится, то гарантирую исполнителю еще 3 подобных проекта. макет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт spezpodgotovka_ru
Необходимо доделать:
1.Галерею фотографий
2. При клике на фотографию картинка "всплывает" в цент экрана, фон затемнеться как vk_com + комментарии
3.Галерею видео
4.Вставить миниатюры в верхний слайбар
5.Сверстать шаблон по образцу скрин1"Огневая подготовка"
6.Написать инструкцию как выкладывать фото и видео материалы.
С Вас сроки и цены.
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