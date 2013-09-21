Доделка шаблона wordpress

HTML-версткаЗакрыт2 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт spezpodgotovka_ru

Необходимо доделать:

1.Галерею фотографий

2. При клике на фотографию картинка "всплывает" в цент экрана, фон затемнеться как vk_com + комментарии

3.Галерею видео

4.Вставить миниатюры в верхний слайбар

5.Сверстать шаблон по образцу скрин1"Огневая подготовка"

6.Написать инструкцию как выкладывать фото и видео материалы.

С Вас сроки и цены.

WordPress
10 лет назад
limon007
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$25
1 день
  • Похожие заказы

  • Верстка и посадка на движок одностраничника

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать одностраничник и посадить на движок требвания к исполнителю: 1 сроки 2 цена 3 исполнитель с Украины (или постоянную связь) если сотрудничество понравится, то гарантирую исполнителю еще 3 подобных проекта. макет в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скопировать дизайн тизерных блоков

    Добрый вечер! Необходимо скопировать дизайн тизерных блоков, которые представлены в самом внизу на сайте - http://net-kalorijnosti.ru/kalorijnost-granata.html и поставить в приложенные файлы. Для верстальщика работа на минуту)) Предлагайте свои цены. Всем спасибо.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и поставить сайт

    Есть одностраничник. Надо сверстать, поставить форму обратной связи. Под сео заточить описания. Текст должен быть не картинками, а чтобы была возможность менять. Можно с движком типа вордпреса. Надо быстро и дешево)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка

    Есть большой объем работ по достаточно простой однотипной верстке. Для примера – сверстать шапку на free-lance с разной расстановкой блоков. От кандидатов – ориентировочная стоимость за 1 расстановку

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная HTML-вёрстка

    Адаптивно (респонзив), валидно, кросбраузерно (максимально возможно), оптимизированно (для поисковиков и для юзеров), с коментами (с возможностью их удалить и масимально облегчить код), html5+css3+js. Внедрение пхп сриптов — обратный звонок (отправляем данные на почту: имя, телефон, ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Drupal

    Необходимо сделать доработки сайта в соответствии с вложенным файлом. Укажите цену и время необходимое для реализации, телефон для контактов и скайп, или контакты которые есть.. Если есть возможность проставить цены попунктно... для возможного выполнения некоторых пунктов ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка шаблона под LiveStreet

    $100

    еобходимо из PSD макета сверстать шаблон под LiveStreet. Структура шаблона — стандартная. Шаблоны предусматривает элементы несложного программирования.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка мобильной версии сайта на Joomla

    $10

    Сайт сделан на Joomla. 2 языка, основной - английский, с него сайт открывается на обычных компьютерах. Необходимо сделать, чтобы и на мобильных устройствах сайт открывался с английской версии, а не с русской как сейчас. Срок - ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад